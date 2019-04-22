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Çanakkale'de 53 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen 53 mülteci yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen 53 mülteci yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri Babakale açıklarında yaptıkları operasyonda bir grup mültecinin yasadışı yollarla lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli adasına gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 109 Bot Komutanlığınca yapılan operasyonda 22'si çocuk 12'si kadın olmak üzere 52'si Afgan, bir de İran uyruklu toplam 53 mülteci yakalandı.


Küçükkuyu açıklarına getirilen mülteciler diğer botlarla Sahil Güvenlik Karakolu'na taşındı. Mültecilere burada giyim ve gıda yardımı yapıldı. Mülteciler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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