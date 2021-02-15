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Çanakkale'de 548 konut satıldı

Çanakkale’de, 2021 yılının Ocak ayında 548 konut satıldı.

Çanakkale'de, 2021 yılının Ocak ayında 548 konut satıldı.


Türkiye genelinde 2021 yılının Ocak ayında 70 bin 587 konut satılırken, bunun 548 tanesi Çanakkale'de el değiştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve yüzde 19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 6 bin 635 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 4 bin 63 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

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