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Çanakkale'de 56 mülteci yakalandı

Çanakkale’de, göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan iki ayrı operasyon sonucunda organizatör olduğu iddia edilen bir şüpheli ile 56 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de, göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan iki ayrı operasyon sonucunda organizatör olduğu iddia edilen bir şüpheli ile 56 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesinde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan iki ayrı operasyon sonucunda organizatör olduğu iddia edilen bir kişi ile 56 mülteci yakalandı. Operasyonlarda 1 adet araç, 1 adet bot, 1 adet bot motoru, 15 adet can yeleği, 20 litre benzin, 1 adet hava pompası ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemeler ile birlikte yakalanan mülteciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör olduğu iddia edilen bir kişi ise Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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