Çanakkale'de 57 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 57 mülteci yakalandı.

Bu sabaha karşı Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü Kumbağlar limanı yakınlarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için zeytinlik arazide uygun zamanı bekleyen Afganistan ve Eritre uyruklu 57 kaçak sağanak yağışa yakalandı. Mülteciler, Sahil Güvenlik ve Jandarma'yı arayarak, durumu anlatıp, yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine mültecileri bulmak üzere Jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, etkili olan yağış altında Tavaklı iskelesi ile Gülpınar köyü sahili arasında arama çalışması yaptı. 57 mülteci saatler sonra Kumbağlar limanın yakınında zeytinlik içerisinde bulundu. Mülteciler, iki minibüse bindirilip, Gülpınar Jandarma Karakoluna getirildi. Burada kaçaklara yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı.

Kaçaklar, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.