Çanakkale'de ‘6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı' oluşturuldu

Çanakkale'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü çerçevesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına, ‘6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı' oluşturuldu. 1.5 hektar alana 500 fidan dikildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremlerin ardından 21 Mart Dünya Ormancılık Gününde, Orman Genel Müdürlüğü, 81 ilde ‘6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı' kurulacağını açıklamıştı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale-Ezine karayolu üzerinde Köprübaşı mevkiinde fidan dikimi öncesinde kordondaki Truva atı önünde vatandaşlara biberiye ve Lavanta fidanı dağıttı.

Ardından Çanakkale-Ezine karayolu Köprübaşı mevkiinde 6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı'nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, 1.5 hektarlık alana 500 fidan dikildiğini açıkladı.

Fidan dikim etkinliğine, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Çanakkale Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından yaklaşık 1.5 hektarlık alanda 500 çam fidanı toprakla buluşturuldu.