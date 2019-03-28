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Çanakkale'de 62 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isteyen Afganistan uyruklu 62 mülteci yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen Afganistan uyruklu 62 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu doğusunda görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki Afganistan uyruklu 29'u çocuk 62 mülteci yakalandı. Daha sonra mülteciler Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan mülteciler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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