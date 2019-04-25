Çanakkale'de 74 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 74 mülteci Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptıkları operasyonu sonucunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre Kuzey Ege'de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi Babakale köyü açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti.

Sahil Güvenlik “TCSG 6” Bot komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda 11'i çocuk 7'si de kadın olmak üzere Afganistan uyruklu 29 mülteci yakalandı.

Ardından, “TCSG 61” Bot Komutanlığı ekiplerinin Behramkale köyü açıklarında yaptığı başka bir operasyonda ise yine Midilli Adası'na gitmek isteyen 24'ü çocuk, 9'u kadın olmak üzere 45 Afgan uyruklu mülteci daha yakalandı.

(BE

Küçükkuyu'da ki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen Düzensiz göçmenlere Sahil Güvenlik Ekiplerince Battaniye Eşofman Mont Gıda paketi ve su dağıtımı yapıldı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.