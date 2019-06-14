Çanakkale'de 76 bin öğrenci karne aldı

Çanakkale'de eğitim ve öğretim yılının sona ermesinin ardından 76 bin 469 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Gazi Ortaokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı. Burada yapılan konuşmaların ardından Vali Tavlı, öğrencilere karnelerini takdim etti.

Kent merkezinde; 28 bin 114, Ayvacık'ta 3 bin 965, Bayramiç'te 3 bin 678, Biga'da 14 bin 324, Bozcaada'da 164, Çan'da 7 bin 530, Eceabat'ta 839, Ezine'de 3 bin 582, Gelibolu'da 5 bin 992, Gökçeada'da bin 268, Lapseki'de 3 bin 344 ve Yenice'de 3 bin 669 öğrenci karne heyecanı yaşadı.