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Çanakkale'de 8 yağmacı yakalandı

Çanakkale’de gerçekleştirilen nitelikli yağma operasyonunda 8 kişi yakalandı.

Çanakkale'de gerçekleştirilen nitelikli yağma operasyonunda 8 kişi yakalandı.


Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli yağma suçuna karıştığı tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların evinde yapılan aramada 1 adet tüfek, 30 adet av fişeği, 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, mermiler ve esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Yenice adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden D.A. ve H.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 6 kişi ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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