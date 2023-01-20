Çanakkale'de 83 bin 689 öğrenci karne aldı

Çanakkale'de, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle 83 bin 689 öğrenci karne aldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yarıyıl tatiline başlayan öğrencilere iyi tatiller dileyerek, bol bol bol kitap okumalarını önerdi.

Çanakkale'de 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ilk döneminin sona ermesiyle 83 bin 689 öğrenci karne sevinci yaşadı. Özlem Kayalı İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine, Vali İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, protokol üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Karne dağıtım töreni, Vali Aktaş ve beraberindekilerin öğrencilere karnelerini dağıtmasıyla sona erdi.

Vali İlhami Aktaş yarıyıl tatiline başlayan öğrencilere iyi tatiller dileyerek, bol bol bol kitap okumalarını önerdi. Vali Aktaş, “Öğrencilerimizin ve velilerimizin bu heyecanlarına ortak olmak için okulumuza geldik. Ben emeği geçen tüm öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. İnşallah bu tatili dinlenerek, kendilerini ikinci döneme hazırlayarak geçirirler. Hepsine başarılar diliyorum. Öğrencilerimize karnelerin yanında hem dinlensinler hem de bu arada okuma alışkanlıklarını geliştirsinler diye Milli Eğitim Müdürlüğümüzün temin ettiği kitapları çocuklarımızla buluşturuyoruz” dedi.

Çanakkale'de, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde okul öncesi 8 bin 400, ilkokul 24 bin 700, ortaokul 23 bin 376 ve ortaöğretim öğrencisi 27 bin 213 olmak üzere 83 bin 689 öğrenci karne aldı.