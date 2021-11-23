İhlas Haber Ajansı

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Çanakkale'de 91 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına iki ayrı botla geri itilen 91 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.


İkinci olayda ise Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Kurtarılan düzensiz göçmenler karaya çıkarılarak önce insani yardım yapıldı daha sonra ise işlemleri gerçekleştirildi.

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