İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de 97 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 97 mülteci yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 97 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nca Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi'nde Kocaköy sahil şeridinde ve Büyükhüsun köyü Tekev mevkiinde zeytinlik arazide yapılan 3 farklı operasyonda organizatör olduğu iddia edilen bir şüpheli ile 97 mülteci yakalandı. Öte yandan operasyonlarda 1 adet minibüs ve 38 adet can yeleği ele geçirildi.


Adli makamların talimatı gereği ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak, yakalanan mülteciler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör olduğu iddia edilen bir kişi sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.