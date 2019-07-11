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Çanakkale'de ada seferine fırtına engeli

Çanakkale’de dün gece yarısından bu yana etkili olan fırtına sebebiyle Bozcaada’ya gerçekleştirilmesi planlanan sefer iptal edildi.

Çanakkale'de dün gece yarısından bu yana etkili olan fırtına sebebiyle Bozcaada'ya gerçekleştirilmesi planlanan sefer iptal edildi.


Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın normale dönmesinin ardından yeniden yapılacağını açıkladı.


Öte yandan sabah saatlerinde fırtına ve yağış sebebi ile transit gemi geçişine kapanan Çanakkale boğazı tekrar transit gemi trafiğine açıldı.

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