İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle yarın Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada ve Güney Marmara hatlarındaki bütün seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle yarın Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada ve Güney Marmara hatlarındaki bütün seferlerin iptal edildiğini duyurdu.


Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "7.01.2020 Salı günü Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada ve Güney Marmara hatlarındaki tüm seferler elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


Hızı saatte 110 kilometreye kadar ulaşan şiddetli fırtına sebebiyle Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada ve Güney Marmara hatlarındaki bugünkü seferlerin de iptal edildiği açıklanmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.