Çanakkale'de adli yıl açılış töreni gerçekleşti

Çanakkale'de, 2022-2023 adli yılı açılışı dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

Çanakkale'de 2022-2023 adli yılı açılışı sebebiyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çanakkale Baro Başkanı Av. Soner Aydın, törende yaptığı konuşmada, “Bugün yine yeni bir adli yılın başlangıcındayız; En içten duygularla ülkemize, tüm hukuk camiamıza, meslektaşlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz” dedi.

Törene, Baro Başkanı Av. Soner Aydın, savcılar ve baroya bağlı avukatlar katıldı.