Çanakkale'de ağlara takılan köpek balıkları denize salındı

Çanakkale'de sardalya balığı avlamak için denize açılan bir balıkçı teknesinin ağlarına 2 tane pamuk cinsi köpek balığı takıldı. Ekolojik dengenin önemine dikkat çeken balıkçılar, köpek balıklarına zarar vermeden tekrar denize bıraktı.

Karanlık Liman açıklarına sardalya balığı avı için açılan 30 metrelik ‘Çalı Balıkçılık' isimli teknenin kaptanı Naci Karabiber ve tayfası ağları denize bıraktı. Belli bir süre sonra ağlar yeniden tekneye alınınca içerisinde 2 tane pamuk cinsi köpek balığı olduğunu gördüler. Ağlara takılan köpek balıklarını fark eden tayfa Caner Tasar, bir tanesinin 1,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki köpek balıklarını kaptanın talimatı ile tekrar denize bıraktı.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan teknenin kaptanı Naci Karabiber, “Çanakkale Boğazı'nda sardalya avlamak için denize ağ bırakmıştık. Bir süre sonra ağları topladığımızda 2 tane pamuk cinsi olarak bilinen köpek balıklarını gördük. Ekolojik dengeyi korumak adına hayvanlara zarar vermeden, doğal yaşam alanları olan denize bıraktık” dedi.

Karabiber ve tayfası geçtiğimiz Aralık ayında da tırsı avlanmak için çıktıkları mavi sularda ağlarına caretta caretta yakalanmıştı. Aynı şekilde ekolojik döngüyü koruyan balıkçılar, caretta carettayı da denize salmışlardı.