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Çanakkale'de alev alev yanan araç küle döndü

Çanakkale’de seyir halinde olan bir araç alev alev yandı.

Çanakkale'de seyir halinde olan bir araç alev alev yandı. 3 kişinin bulunduğu otomobil, tamamen kullanılamaz hale geldi.


Olay bugün saat 15.15 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolu Yeniköy Mahallesi yakınlarda meydana geldi. U.M idaresindeki 17 FU 603 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev almaya başladı. Otomobil içinde bulunan U.M ve beraberindeki 2 kişi araçtan çıkarak, durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aracı söndürmeyi başardı.


Jandarma ve polis ekipleri de güvenlik gerekçesiyle tek yönlü olarak Çanakkale- İzmir istikametini bir süre araç trafiğine kapattı.


Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Çanakkale- İzmir karayolu yapılan soğutma çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.


Meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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