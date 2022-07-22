Çanakkale'de anız yangını

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Durali köyü yakınlarında çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Durali köyü yakınlarında saat 18.30 sularında tarım arazisinde anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine Çan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz, Çan Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. 18 Mart Termik Santrali İşletme Müdürlüğü itfaiye aracı da olay yerine gelerek çalışmalara katıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürülürken 3 dönümlük alan zarar gördü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.