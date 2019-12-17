Çanakkale'de anlamlı konser

Çanakkale'de, TRT sanatçısı Necmettin Akben ve Türk Sanat Müziği Korosu tarafından koruyucu aileler için bir sosyal farkındalık konseri verildi.

Çanakkale'de yaşayan ve sanat müziğine gönül vermiş kişilerden oluşan Çanakkale Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Korosu, 2019 sanat faaliyetleri kapsamında Çanakkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ortaklığında koruyucu aile temalı sosyal farkındalık konseri verdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde sahnelenen konsere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cemil Agas, Çanakkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer, protokol üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Şef Veysel Mashar Yavaş yönetiminde sahne alan Türk Sanat Müziği Korosu, TRT Sanatçısı Necmettin Akben'e eşlik ederek sanat müziğinin eşsiz parçalarından oluşan repertuarıyla, dinleyenlere keyifli bir konser sundu. Yaklaşık üç saat süren konserde solo ve koro seslendirilen eserler büyük beğeni topladı. Konserin sonunda TRT Sanatçısı Necmettin Akben, Şef Veysel Mashar Yavaş ve koro üyeleri dakikalarca alkışlandı. Konser sonunda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, TRT Sanatçısı Necmettin Akben'e Çanakkale Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer, Koro şefi Veysel Mashar Yavaş'a ve İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cemil Agas Koro Başkanı Gülümser Ölmez'e çiçek takdim ederek tebrik ve teşekkürlerini dile getirdiler.