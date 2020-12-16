Çanakkale'de apartman toplantıları Covid-19 nedeniyle ertelendi

Çanakkale'de, korona virüs (Covid-19) yayılımının engellenmesi amacıyla site ve apartman toplantıları 2021 yılının Mart ayına ertelenirken, kamu kurumları ve özel kurumlarda HES kodu uygulamasına geçildi.

Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar şöyle; “ 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre yönetim görevini yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler tarafından site ve apartmanların yönetim planlarında yazan tarihlerde yapılması gereken olağan genel kurul toplantıları ile ihtiyaç duyulduğunda yapılacak olağanüstü genel kurul toplantılarının 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine, halkın hizmet aldığı kamu kurumları ile özel kuruluşlarda (banka, şirketler vb.) HES kodu sorgulamasının yapılabilmesine oy birliği ile karar verildi”