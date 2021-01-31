Çanakkale'de arama kurtarma çalışmalarına 5'nci gününde ara verildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, otomobille baraj sularına kapılan şahsın arama çalışmalarına havanın kararmasıyla birlikte 5'nci gününde ara verildi. Arama kurtarma çalışmaları yarın sabah saatlerinden itibaren tekrar başlayacak.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçe merkezinden 27 Ocak Çarşamba günü sabah saat 08.00 sıralarında çalıştıkları Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali'ne giden iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu ile şirketin yardımcı hizmetler bölümünde görevli Filiz Soydoğan Çiçek'in bulunduğu otomobil, toprak yoldan giderken Ayvacık Barajı Göleti yakınlarında suya kapılıp kayboldu. Aramaların 2'nci gününde sabah saat 10.45 sıralarında Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşılırken, 3'ncü gününde de suya kapılan araca ulaşıldı. Mürsel Meracıoğlu için ise gün boyu arama ve kurtarma çalışmaları devam etti.

İlk defa su altında arayacaklar

Ankara'dan getirilen kadavra köpekleri, ilk defa su altındaki aramalara katıldı. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığına ait, Labrodor cinsi 5 yaşındaki Mavi, 2 metreye kadar tepki verirken, Malinois cinsi 3 yaşındaki Negro ise 5 metreye kadar tepki veriyor. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü bölgede kayıp Meracıoğlu'nun yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.

Jandarma, 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, UMKE ve AFAD ekipleri bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verdi.

Arama çalışmalarına yarın havanın aydınlanmasıyla tekrar devam edilecek.