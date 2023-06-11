Çanakkale'de arpa hasadı başladı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde arpa hasadı başladı. Çiftçiler gün boyu tarlada mesai harcarken, verimin geçen seneye göre yüzde 20 daha iyi olduğu bildirildi.

Lapseki'de arpa ve buğday olmak üzere çiftçiler arazilerine dikimlerini yaptı. Hasat zamanının gelmesiyle birlikte biçer döverler tarlalara girmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlaya giren çiftçiler, bir yıllık emeklerini almak için tarlalarda gün boyu yoğun mesai harcadı. Bu yıl düşen son yağışlarla birlikte verimin geçen seneye göre yüzde 20 daha iyi olduğu ifade edildi.

Hasat edilen tarlaları gezen Lapseki İlçe Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim, çiftçilerin alın terinin karşılığını almaya başladığını ifade etti.

Bu yıl rekoltenin yüksek olacağının belli olduğunu belirten Başkan Sevim, "Döver biçer, arpa biçmeye başladı. Verimin geçtiğimiz yıla göre verimin yüzde 20 daha fazla olduğu görünüyor. Çiftçilerimizin memnun olacağı bir yıl olacağını düşünüyorum. Sürekli araziyi geziyoruz. Yaptığımız incelemelerde her bölgede güzel. Geçtiğimiz yıl arpa verimi dönem başına 300-350 bu yıl ise 400-450 civarı arazi şartlarına göre değişiyor. Bu da çiftçimiz açısından oldukça iyi. Cumhurbaşkanı'nın verdiği fiyatlar dünya piyasasının üzerinde ama dolar bazında ise dünya piyasasında aşağıda kalıyoruz. İnşallah fiyatlarımız böyle devam çiftçimizin girdi maliyetleri sabit kalır biz de üretime bu şekilde arttırarak devam ederiz" dedi.