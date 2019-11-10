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Çanakkale'de Atatürk ölümünün 81. yılında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yılında Çanakkale'de törenle anıldı.


Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, protokol üyeleri, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde meşaleler yakıldı. Siren sesinin duyulmasıyla adeta hayat durdu. 2 dakika boyunca saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile tören sona erdi.

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