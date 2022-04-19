İhlas Haber Ajansı

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Çanakkale'de atıl malzemelerle geri dönüşüm kütüphanesi kuruldu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bulunan Fatih İlkokulu öğretmenleri atıl durumdaki araç lastiği ve tahta kasaların da aralarında bulunduğu malzemelerden geri dönüşüm kütüphanesi oluşturdu.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Fatih İlkokulu öğretmenleri atıl durumdaki araç lastiği ve tahta kasaların da aralarında bulunduğu malzemelerden geri dönüşüm kütüphanesi oluşturdu.


Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Ahmet Ulus, “İyi örnekler çerçevesinde okulumuza geri dönüşüm kütüphanesi kurduk. Tekerleklerden masalar, evlerde eski kullanılmayan eşyalardan oturaklar yapan öğretmenlerimiz, duvarlara resimler çizerek geri dönüşümün önemine dikkat çekti. Böylece renkli ve eğlenceli bir kütüphane oluşturduk" diye konuştu.

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