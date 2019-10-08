Çanakkale'de BAJA TROIA TURKEY 2019 heyecanı

Çanakkale Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü himayesinde düzenlenecek olan BAJA TROIA TURKEY 2019'un basın tanıtım toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Sabah saat 09:30'da Büyük Truva Otelinde yapılacak organizasyona Çanakkale İl Müdürü Aziz Sinan Alp ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu/TOSFED Çanakkale İl Temsilcisi Mustafa Kansu, İstanbul Off Road Kulübü-İSOFF'dan BAJA TROIA TURKEY Yarış Koordinatörleri Selahattin Toper ve Hakan Betir de katılacak ve organizasyon ile ilgili bilgiler basın mensupları ile paylaşılacak.

5 organizatör ülkenin katıldığı 6 ayaklı uluslararası bir off-road yarış serisi olan EAST EUROPEAN TOUT TERRAIN SERIES'in 5. ayağı olan BAJA TROIA TURKEY, 17-20 Ekim tarihlerinde Çanakkale'de İSOFF organizasyonu ile koşulacak.

Ralli ve raid kategorilerinde koşulan 4 günlük yarışta, Türkiye'nin önde gelen otomobil yarışçıları ve aralarında tanınmış yarış takımı RALLIART'ın da yer aldığı 10 araç ile yabancı ekipler de start alıyor. Dev yarış, Çanakkale'nin tarihi ve doğal hazinelerinin Türkiye dışından katılan yarışçı ve seyirciler tarafından keşfedilmesi açısından da sayısız faydalar sağlıyor.