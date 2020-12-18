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Çanakkale'de balıkçı tezgahları hafta sonu açık olabilecek

Çanakkale’de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda hafta sonları balıkhanelerde tezgahların açık olmasına izin verildi.

Çanakkale'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda hafta sonları balıkhanelerde tezgahların açık olmasına izin verildi. Ancak, balıkhanenin evlere yürüme mesafesinde olmadığını belirten balıkçılar tezgah açmayacak.


Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, şu sıralar bereketli günler yaşıyor. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılacak olan sokağa çıkma kısıtlamalarına saatler kala, vatandaşlar balıkçı tezgahlarını boş bırakmıyor.


Aralık ayında havaların soğumasıyla birlikte tezgahlarda bolluk yaşanıyor. Çanakkale'de yüksek oranda tüketilen balık da oldukça yoğun ilgi görüyor. Bugünden itibaren 21.00 ile Pazartesi günü 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar balıkçı tezgahlarına geldi.


Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Çanakkale İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca hafta sonları Cumartesi ve Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında balıkçı ve balık tezgahlarının açık kalmasına karar verildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararda; "Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgâhı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilmelerine" ifadelerine yer verildi.

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