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Çanakkale'de baraj sularına kapılan araç ve 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, ciple baraj sularına kapılan biri kadın, 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, ciple baraj sularına kapılan biri kadın, 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor.


Çanakkale'nin Ayvacık ilçe merkezinden bugün sabah saat 08.00 sıralarında çalıştıkları Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali'ne giden biri kadın 2 kişinin bulunduğu cip, toprak yoldan giderken Ayvacık Barajı yakınlarında suya kapılıp, kayboldu. Kayıp 2 şahsın arama çalışmaları devam ediyor.


Telefonla yardım isteyen şahısların yardımına gelen jandarma, 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, UMKE ve AFAD ekipleri bölgede arama ve kurtarma çalışmaları başlattı.


Sahil Güvenlik ile polis ekiplerinin balık adamları baraj içerisinde yaklaşık 3 saattir kayıp 2 şahsın arama çalışmalarına devam ediyor. Deniz polisi ve AFAD ekiplerince getirilen 2 botta arama kurtarma çalışmalarında kullanılıyor.



GPS sinyaline göre arama gerçekleştiriliyor


Öte yandan, kiralık olan cipin şirketini arayan polis ve jandarma ekipleri, GPS'den gelen son sinyale göre arama çalışmalarını sürdürürken, yağan yağmur ve karla beraber suların yükselmesi sebebiyle baraj yolunun da kapandığı görüldü.


Arabayla baraj sularına kapılan 2 şahsın arama çalışmaları devam ediyor.

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