İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi

Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde görülen poyraz fırtınası sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde görülen poyraz fırtınası sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.


Yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında bugün Gökçeada'dan saat 07.00 ve 15.00; Kabatepe'den ise sadece saat 09.00 ve 17.00'da sefer yapılacağı duyuruldu.


Öte yandan, Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat hattındaki seferlerde ise aksama yaşanmıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.