Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde görülen poyraz fırtınası sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında bugün Gökçeada'dan saat 07.00 ve 15.00; Kabatepe'den ise sadece saat 09.00 ve 17.00'da sefer yapılacağı duyuruldu.

Öte yandan, Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat hattındaki seferlerde ise aksama yaşanmıyor.