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Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi

Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, bugün (çarşamba) Kuzey Ege Denizi’nde etkili olması beklenen sağanak yağış ve lodos fırtınası sebebiyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hattındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, bugün (çarşamba) Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen sağanak yağış ve lodos fırtınası sebebiyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hattındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.



Gestaş'tan yapılan açıklamada, bugün Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen sağanak yağış ve lodos fırtınası sebebiyle, Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'de de saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Bozcaada-Geyikli hattında ise Bozcaada'dan yapılması planlanan saat 07.15 ve 10.00 seferleri, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

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