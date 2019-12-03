Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege'de beklenen şiddetli fırtına sebebiyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattında bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Gestaş firmasından yapılan açıklamada çarşamba günü sadece Gökçeada'dan sabah 07.00, Kabatepe'den ise saat 17.00'da sefer yapılacağı açıklandı. Firma tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgi doğrultusunda; Kuzey Ege'de rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ile 8 (50-75km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 04.12.2019 Çarşamba günü Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 17.00'de sefer yapılacaktır. Sefer planlamanızı buna göre yapmanız önemle rica olunur."