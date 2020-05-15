Çanakkale'de bazı gençler sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı

Çanakkale'de, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının geçici süre kalktığı 15-20 yaş arası gençler sokaklara akın etti. Kentin en işlek yerlerinden biri olan kordon boyuna gelen gençler, polis barikatlarını aşıp, içeri girdiler. Polis, sosyal mesafe kurallarına uymayan gençleri uyararak sahilden çıkardı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı için haftanın belirlenen gün ve saatlerinde sokağa çıkma izni verildi. 0 - 14 yaş arası geçtiğimiz gün dışarı çıkmıştı. Bugün ise 15 - 20 yaş arası gençler dışarı çıktı. 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına izin verilen bazı gençlerin sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gözlendi.

Salgın yokmuşçasına keyif yaptılar

Çanakkale'de sahil kenarlarına akın eden gençler, uzun süredir polis barikatlarıyla kapalı olan kordona girdiler. Kimisi banklarda oturup sohbet ederken, kimisi de yanında yiyecek ve içeceğini getirerek kapalı olan işletmelerin masa ve sandalyelerine oturdular. Bazı kişiler ise korona virüs salgını yokmuş gibi sahilde fotoğraf çekip, yürüyüş yaptı.

Sahilde yaşanan bu yoğunluğu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekip otosundan yapılan anonsu duyan gençler karşılarında polisi görünce ceza yememek için hızlıca gözden kayboldular. Öte yandan, Barış Kordonu'nda da aynı durumlar yaşandı. Polis bariyelerlerindeki plastik kelepçeleri kesen gençler, sahillere akın ettiler. Sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülen gençlere ceza yazılmazken, izin saati boyunca kalabalık olan bölgelerde sık sık uyarı anonsları yapıldı.