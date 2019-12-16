Çanakkale'de bin 300 öğrenciden şehitlik ziyareti

Ziyaret, Çanakkale ruhuna yakışır şekilde birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildi. ÇOMÜ tarihinin en büyük şehitlik ziyareti etkinliğini gerçekleştiren Öğrenci Konseyi temsilcileri, programın düzenlenmesine büyük katkı sağlayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'a ve Çanakkale Milletvekili Jülide iskenderoglu'na teşekkür ettiler.