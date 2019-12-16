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Çanakkale'de bin 300 öğrenciden şehitlik ziyareti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğrenci Konseyi, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Gelibolu Yarımadası şehitlik ziyaretini bin 300 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirdi.


Ziyaret, Çanakkale ruhuna yakışır şekilde birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildi. ÇOMÜ tarihinin en büyük şehitlik ziyareti etkinliğini gerçekleştiren Öğrenci Konseyi temsilcileri, programın düzenlenmesine büyük katkı sağlayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'a ve Çanakkale Milletvekili Jülide iskenderoglu'na teşekkür ettiler.

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