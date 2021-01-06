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Çanakkale'de bir köy daha karantinaya alındı

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Pazarköy 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pazarköy 10 gün süreyle karantina altına alındı.


Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplanan Ezine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Pazarköy köyünde görülen Covid-19 vakalarının ardından bulaşma riskini azaltmak için köyü 10 gün süreyle karantina altına aldı. Ezine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun belirlediği şartlar doğrultusunda köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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