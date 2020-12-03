Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Sarısöğüt köyü yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Ezine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Sarısöğüt köyünde 14 gün giriş ve çıkışlar yasaklandı. Kararda ayrıca, ev ziyaretlerinin yasaklanmasına, ibadetlerin toplu yapılmamasına, berber, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Yetkililer, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında köyde çok sayıda kişide pozitif vak'a tespit edilmesinden dolayı 14 gün süreyle köye giriş ve çıkış yasağı uyguladıklarını belirtirken, jandarma ekipleri köy giriş ve çıkışlarında önlem alıyor.