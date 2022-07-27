Çanakkale'de bisikletle gelin konvoyu düzenlendi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir çift, bisikletli gelin konvoyu ile dünya evine girdi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Serap Özçelik (32) ve Sabri Yurdakul (32) çifti, gelin aracı olarak kullandıkları bisikletleriyle düğün konvoy oluşturdu. Arkadaşları da çifte, bisikletleriyle eşlik etti. Sabri Yurdakul arkadaşları ile birlikte düğün öncesi gelini almak için Biga ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Ekinci Sokak'taki gelin evine gittiler. Gelin evinde gelenekler eşliğinde gelini alan damat tarafı daha sonrasında gelin konvoyunu balonlarla süslenen bisikletler eşliğinde gerçekleştirdi. Serap Özçelik yaptığı açıklamada, “Bisiklet hayatımızın bir parçası. Bugün de arkadaşlarımız yanımızda olsun istedik. Gelin konvoyunu arkadaşlarımız ile birlikte düzenleyeceğimiz için çok heyecanlıyız" dedi.

“Bisikletli yaşama kaldığımız yerden devam edeceğiz”

Damat Sabri Yurdakul ise "İkimiz de bisikletçiyiz. Tadını çıkartalım, arkadaşlarımız da bize dahil olsun istedik. Umarım bu davranışımız bizden sonrakilere de örnek olur. Onlar da bisikletli hayata geçiş yapar. Biz, bisikletli yaşama aynı şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz, çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi.