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Çanakkale'de boğaz ve adalar hattında feribot seferleri artıyor

Çanakkale’de, boğaz ve adalar hattında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.

Çanakkale'de, boğaz ve adalar hattında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş. tarafından, 1 Temmuz itibariyle sefer sayılarının arttırılacağı bildirildi.


Bu kapsamda, Çanakkale boğaz hattında 18, adalar hattında ise günlük 16 feribot sefer artışına gidildi. Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada; “01.07.2020 tarihi itibariyle Gökçeada-Kabatape, Bozcaada-Geyikli ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki sefer sayılarımız artırılmıştır. Adalar hattında +8 sefer ile toplamda 16, Çanakkale-Kilitbahir hattında ise +18 sefer ile toplamda günde 76 sefer gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

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