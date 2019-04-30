Çanakkale'de bölge organizatörü yakalandı

Çanakkale'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen mültecilerin işlemlerini gerçekleştirdiği öne sürülen bölge organizatörü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından yasadışı geçişlere karşı mücadele çalışmalarına devam ediliyor. Market işletmeciliği yapan M.K. işyerinde yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheli M.K.'nin İstanbul'dan mültecileri 50'şerli gruplar halinde Çanakkale'ye getirerek, Ayvacık sahilleri üzerinden tekneler ve lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na sevklerini sağladığı öne sürüldü.

Şüpheli M.K.'nin işyerinde yapılan aramada ise mültecilerin beslenmelerinde kullanıldığı belirlenen insan sağlığına zararlı gıda maddeleri ve içecek ele geçirildi.

İnsan kaçakçılığı zincirinde Çanakkale bölge organizatörü görevinde bulunduğu iddia edilen şüpheli M.K. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.