Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, “Geyikli- Bozcaada hattında 11.00 ve 15.00 seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Tarifimizde bulunan Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den ise saat 19.00 seferlerimiz gün içerisinde netlik kazanacaktır. Ayrıca, Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 13.00 seferi saat 14.00'de, Kabatepe'den saat 15.00 seferi saat 16.00'da yapılacak olup, Gökçeada'dan saat 18.00, Kabatepe'den ise saat 20.00 seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.