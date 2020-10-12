Çanakkale'de bugün 5 yeni sınıf daha eğitime başladı

Çanakkale'de, ilk etapta sadece 1. sınıfların devam ettiği yüz yüze eğitime bugün 5 yeni sınıf daha eklendi. Veliler, çocuklarını bugün erken saatlerde okullara getirirken, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye'de de eğitime ara verilmişti. 21 Eylül'de 1'nci sınıfılar eğitime başlarken bugün 2. 3. 4. 8. ve 12. sınıflar da yüz yüze eğitime başladı.

Okullarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğu görüldü. Öğretmenler, okul girişlerinde öğrencilerini karşılayarak yeni kuralları anlattı. Veliler ise okul girişlerinde çocuklarının heyecanlarına ortak oldu. Kızını Barbaros Hayrettin İlkokulu'na getiren Fuat Sevim, “Temizlik malzemelerimi de yanımızda getirdik, bunları sınıfa koyacağız. Uzun zaman sonra çocuklarımız okula geldi bizler de çok heyecanlıyız. Zaten çocuk daha çok heyecanlı. Çocuklar taşıyıcı olduğu için gerekleri uyarıları ve tedbirleri söylüyoruz. Bizler de örnek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Uzun zaman sonra okula döndükleri için mutlu olduklarını belirten öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak sıraya geçtiklerinde arkadaşlarıyla uzun uzun sohbet ettiler.