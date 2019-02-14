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Çanakkale'de çay taştı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde etkili olan yağışların ardından Kocabaş Çayı taşma seviyesine geldi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan yağışların ardından Kocabaş Çayı taşma seviyesine geldi.


Biga'da Otopark olarak kullanılan çay yatağına Biga Belediyesi zabıta ekipler tarafından girişler kapatıldı. Belediye hoparlörlerinden çay otoparkında bulunan araçların çekilmesi için uyarılarda bulunuldu.


Konuyla ilgili açıklama yapan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Bölgemizdeki yağışların etkisiyle Kocabaş Çayı taşti. Ekiplerimiz Kocabaş Çayı kıyısındaki açık otoparkta tedbir aldılar. Otoparkın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı. Emniyet yetkilileri ile birlikte araç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Araçların kaldırılması için gerekli anons ve uyarıları yaptık. Ancak hala araçlar var. Maddi hasar yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızın araçlarını çekmeleri gerekiyor" dedi.

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