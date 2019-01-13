Çanakkale'de çaya atlayan kişi aranıyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinin merkezinde Avcılar Köprüsünden Kocabaş Çayı'na atlayan bir kişiyi arama çalışmaları yapılıyor.

İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişinin intihar anını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Çayın akış yönündeki köprülerde tertibat alan polis ekipleri çayın içinde bir vatandaşın akıntıya kapılarak sürüklendiğini gördü. Ancak su seviyesinin yüksek olması ve şiddetli akıntı nedeniyle müdahale edilemedi. Şahsın Çavuşköy köprüsü altından geçtiğini görenler de oldu.

Bunun üzerine polis, jandarma, itfaiye, ambulans ve Çanakkale AFAD ekipleri Çınarköprü Köyü Köprüsünde önlem alarak suya kapılan kişinin bu noktadan sürüklenme ihtimaline karşılık arama çalışması başlattı.

Öte yandan Sahil Güvenlik ekiplerinin de Kocabaş Çayı'nın döküldüğü Karabiga'da denizde arama çalışması yaptığı öğrenildi.

Yaklaşık 30 kişilik ekip tarafından sürdürülen arama çalışmalarında şuan için bir sonuç alınamadı. Arama çalışmaları devam ediyor.