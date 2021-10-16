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Çanakkale'de çifte gökkuşağı heyecanı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyü ile Büyükpaşa köyü arasında gökyüzünde oluşan çifte gökkuşağı manzarası görenleri heyecanlandırdı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyü ile Büyükpaşa köyü arasında gökyüzünde oluşan çifte gökkuşağı manzarası görenleri heyecanlandırdı.


Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde birkaç gündür devam eden sağanak yağmurun ardından Büyükpaşa köyü ile Küçükpaşa köyü arasında gökyüzünde oluşan çifte gök kuşağı görenleri heyecanlandırdı.


Yaklaşık 15 dakika gökyüzünde kalan gökkuşağı havanın açılmasıyla gözden kayboldu.

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