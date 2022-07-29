İhlas Haber Ajansı

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Çanakkale'de çıkan yangın kontrol altında

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çocukların torpil atmasıyla çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çocukların torpil atmasıyla çıkan yangın kontrol altına alındı.


Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü Askerçeşme mevkiinde çocukların torpil atması nedeniyle biçilen bir tarlada anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık ve makilik alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken yangında, tarlada bulunan samanlar ve 50 dekanlık alan zarar gördü.

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