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Çanakkale'de cinayet zanlısı yakalandı

Çanakkale’de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Halil Göçmen’in katil zanlısı yakalandı.

Çanakkale'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Halil Göçmen'in katil zanlısı yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı Ö.İ'yi düzenlenen operasyon ile yakaladı. İsmetpaşa Mahallesi Tuğsavul Caddesi'ndeki Göçmen Apartmanı'nda oturan Halil Göçmen (38) evinin önüne geldiği sırada, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vurulmuştu. Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Halil Göçmen, yapılan müdahalelere rağmen ölmüştü. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Ö.İ bugün yakalandı. Zanlı Ö.İ işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

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