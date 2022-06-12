Çanakkale'de cinnet geçiren şahıs annesini ve babasını öldürdü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa K., anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde hayvancılık ile uğrayan Mustafa K., evlerinde annesi Refika ve babası Ali K.'yi bilinmeyen nedenle bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı cinayeti işledikten sonra, babası tarafından işletilen köy kahvesine giderek durumu Muhtara Süleyman Yalçın'a anlattı. Muhtar tarafından durum Jandarmaya bildirmesi üzerine köye gelen Jandarma ekipleri katil zanlısını gözaltına aldı.

Çocukları tarafından öldürülen ailenin komşusu Necip Sarı, kendisinin işten gelmeden önce cinayetin işlendiğini belirterek, "İnsanların anlattığına göre Mustafa, anne ve babasıyla tartışmış. Evde bir şeyler olmuş. Anne ve babasını öldürmüş. Sonra köy kahvesine giderek olayı muhtara anlatmış" dedi.

Katil zanlısı Mustafa K.'nin, Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu devam ediyor. Olay yerine gelen savcı tarafından yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Refika ve Ali K. çiftinin cenazeleri Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.