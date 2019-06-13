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Çanakkale'de çocuklara karne hediyesi

Çanakkale’de bir AVM, 14 Haziran Cuma günü minik ziyaretçilerine sinema keyfi sunuyor.

Çanakkale'de bir AVM, 14 Haziran Cuma günü minik ziyaretçilerine sinema keyfi sunuyor.


Esas 17 Burda AVM, yarın karnesi ile AVM'yi ziyaret eden öğrencilere, sinema bileti hediye ediyor. Her öğrencinin 1 kez katılım sağlayabileceği, 300 adet stokla sınırlı olan sinema bileti için karnesi ile danışma noktasına kaydını yaptıran minik ziyaretçiler ilk tatil gününe eğlenceli bir başlangıç yapıyor. Kampanya için detaylı bilgiye AVM danışma noktasından yada www.17burda.com internet sitesinden ulaşabilecek.

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