İhlas Haber Ajansı

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Çanakkale'de çocukların attığı torpil anız yangını çıkardı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çocukların torpil atması sonucunda çıkan anız yangını makilik alana sıçradı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çocukların torpil atması sonucunda çıkan anız yangını makilik alana sıçradı.



Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü Askerçeşme mevkisinde çocukların torpil atması nedeniyle biçilen bir tarlada anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık ve makilik alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

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