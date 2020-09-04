Çanakkale'de covid-19 denetimleri

Çanakkale'de, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği ‘Covid-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi' konulu genelge kapsamında il merkezinde; maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri gerçekleştirildi.

‘Sağlık için hepimiz için' sloganıyla yayımlanan genelgede salgınla mücadele için kent merkezinde gerekli uygulamalar gerçekleştirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, zabıta ekipleri ve belediye çalışanlarından oluşan ekipler, kentin en işlek yerlerinden olan; İskele Meydanı, Kayserili Ahmet Paşa, Atatürk ve Troya ve İnönü caddelerinde denetimler gerçekleştirdi.

Toplu taşıma araçları tek tek durdurulup; yolcu sayısı, maske, ateş ölçümü ve hijyen kurallarına bakıldı. Otobüs şoförleri ve yolcular sık sık tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.