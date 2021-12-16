Çanakkale'de Covid-19'a yenik düşen Seher ebe için tören düzenlendi

Çanakkale'de, korona virüs (Covid-19) nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ebe Seher Bıcı (47) dün hayatını kaybetmişti. Bıcı için bugün Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tören düzenledi.

Eceabat İlçe Devlet Hastanesi'nde ebe olarak çalışan evli ve 3 çocuk annesi Seher Bıcı, 29 Kasım'da Covid-19'a yakalanmıştı. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Bıcı, durumu ağırlaşınca yoğun bakımda tedavisine devam edilmişti. Acı haber dün akşam saatlerinde geldi. Ebe Bıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ebe Seher Bıcı için bugün saat 11.00'de Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, sağlık çalışanları ve Bıcı ailesinin yakınları katıldı.

Vali Aktaş, güçlükle ayakta duran ailenin yanına giderek başsağlığı dileklerini iletti. Hastane morgunun girişinde yapılan törenin ardından dualar okunup, helallik istendi. Ebe Seher Bıcı'nın kızı Sıla Bıcı, “Annem çok güçlü bir kadın. Güzel annem benim şu anda bizi görüyor. Biz ayakta güçlü duralım. Annem mutlu olsun. Bizim için çok uğraştınız hepinize teşekkür ederim. Annem biraz yorgundu sadece” dedi.

Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenilen ebe Seher Bıcı'nın cenazesi, yapılan törenin ardından Eceabat'ta toprağa verilmek üzere uğurlandı.