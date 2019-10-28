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Çanakkale'de Cumhuriyet Kupası maçları şenlik havasında geçti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Çanakkale’nin Eceabat’ta Cumhuriyet Kupası futbol müsabakaları gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Çanakkale'nin Eceabat'ta Cumhuriyet Kupası futbol müsabakaları gerçekleştirildi.


9-10-11 yaş kategorisinde 32 takım ve 600 sporcunun katıldığı turnuvaya Türkiye'den ve yurt dışından birçok önemli takım iştirak etti. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Bursaspor, Altınordu gibi önemli alt yapıların yanı sıra Bulgaristan'dan Lokomotif Plovdiv, PFC Beroe, 1924 Arda FC, Kırgızistan'dan akademi takımları da katıldı. Turnuva, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, TRCup, Türkiye Gençlik Vakfı katkılarıyla gerçekleştirildi.


9 yaş grubunda Bulgaristan Süper Lig temsilcisi PFC Beroe U9 takımı şampiyon olurken, 10 ve 11 yaş gruplarında Altınordu kupaya ulaştı. Birbirinden çekişmeli müsabakalara ev sahipliği yapan turnuvada birçok minik yetenek hünerlerini sergiledi.


Turnuva yetkilileri, başta Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olmak üzere Çanakkale İl Spor Müdürü Aziz Sinan Alp'e, Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale İl Başkanı İsmail Demir'e desteklerinden dolayı teşekkür ederken, ülke sporu ve gençliği için bu tip turnuva organizasyonlarının ülke genelinde yayılmasının çok önemli olduğunu vurguladılar.

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